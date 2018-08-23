В Алматинской области перевернулся автобус, пострадали 29 человек

Возбуждено уголовное дело.

В Алматинской области перевернулся пассажирский автобус, 29 человек обратились за помощью к врачам. ДТП произошло 22 августа около 10:00 утра в Илийском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 человек обратились за помощью к врачам. В их числе 10 детей, 19 взрослых. Трое госпитализированы. Двое получили черепно-мозговую травму. Одна женщина госпитализирована с угрозой выкидыша. Пятеро детей отправлены для дополнительного обследования в детскую больницу», - сказала пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ляйлим Аубакирова.

По словам свидетелей, автобус занимался перевозкой пассажиров с рынка Алматы. По неофициальным данным, большинство пострадавших пассажиров ехали на рынок для приобретения одежды для детей. По факту аварии с участием пассажирского автобуса в Илийском районе Алматинской области возбуждено уголовное дело, проводятся досудебные следственные действия.

«В настоящее время ведется следствие по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Специалисты выясняют причины происшествия», - сказал представитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

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