Автогонщиков Алматы полицейские будут выявлять с помощью новых технологий

Систему внедрят к концу года.

К концу года в полиции внедрят специальную программу по определения автогонщиков на дорогах Алматы. Об этом начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев сообщил на встрече с представителями IT-индустрии по теме «Цифровизация безопасности», передает корреспондент МИА Казинформ.

«Алматы лидирует по количеству случаев ДТП. Мы решили ввести программное обеспечение «Средняя скорость», это корейский опыт. Эту систему мы начали использовать на 10 участках Восточной объездной автодороги (ВОАД) и по аль-Фараби. За 2 месяца, мы выявили 400 тысяч нарушений и оформили штрафы на сумму порядка 200 млн тенге. По анализу международных стран, если снизится скорость на 1 километр, то это дает 3% снижения ДТП. В связи с этим, в пилотном режиме мы будем вводить повсеместно», - рассказал глава полиции города.

Также С. Кудебаев отметил, что к концу года на автобусах все же появятся видеокамеры для слежения нарушителей заезда на спецполосу.

«В связи с тем, что у нас введены специальные полосы для общественного транспорта, для соблюдения порядка мы выставляли огромное количество сотрудников. Это не эффективно, поэтому на автобусах будут установлены видеокамеры, которые будут фиксировать нарушителей и передавать в Центр обработки данных. К нарушителям сразу будут применяться меры административного воздействия», - пояснил он.

Глава ДВД Алматы добавил, что уже проводится тендер на закуп новых камер. Их планируют установить до конца декабря.

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