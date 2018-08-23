В Алматы столкнулись две Toyota

В аварии никто не пострадал.

В ночь на 23 августа в Алматы столкнулись два легковых автомобиля Toyota, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на Майлина, выше кольца ВАЗ. По словам участников ДТП, серебристая Toyota двигалась вниз по Майлина. Водитель решил совершить разворот перед кольцом и в процессе разворота вывернул не по левому ряду, а ушел в правый. В этот момент вверх по Майлина двигалась Toyota Carina E.

В результате столкновения серебристая Toyota вылетела на разделительную аллею, чудом не врезавшись в дерево. Toyota Carina E по инерции проехала еще метров 50 выше по Майлина и только после этого остановилась.

В аварии никто не пострадал.

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