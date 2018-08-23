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Головкин раскрыл свою мечту

Боксер также передал привет «Канело».

Фото : sports.kz23 августа 2018, 06:49

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал недавние проблемы своего следующего соперника мексиканца Сауля Альвареса, а также рассказал о своих приоритетах, сообщает Sports.kz.

— Никто не может быть больше, чем спорт. Бокс — это усердная работа, честные и справедливые бои. Я уважаю бокс и фанатов по всему миру, которые поддерживают его. Для меня всегда важно дать болельщикам зрелищный бой. Именно поэтому я дерусь в мексиканском стиле, которому меня научил Абель Санчес. Когда я был любителем, я мечтал стать чемпионом мира. Я усердно работал, чтобы осуществить эту мечту, и теперь не готов отказываться от нее. Мне нравится быть чемпионом мира. Мне нравится защищать титулы. Именно поэтому я работаю, чтобы остаться чемпионом и 15 сентября и дальше, — отметил Головкин.

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.


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