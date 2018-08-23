- Через месяц сюда приедет президент. К этому времени вы должны работать здесь, - заявил глава правительства.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал чиновников, не переехавших в Туркестан из бывшего областного центра – Шымкента, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный телеканал TVK.

Глава правительства побывал в Туркестанской области. Бахытжан Сагинтаев провел совещание, в ходе которого государственным служащим, по той или иной причине оставшимся в Шымкенте, он поручил перебраться в новый областной центр в течение месяца.

В ходе своей поездки Бакытжан Сагинтаев познакомился с планом развития Туркестанской области. Он обсудил с присутствующими вопрос переезда чиновников из Шымкента в Туркестан и оценил планы строительства нового административно-делового центра.

В Туркестан приехали представители министерств и работники различных ведомств. После небольшого экскурса Бакытжан Сагинтаев провел совместное совещание. В ходе встречи премьер-министр высоко оценил проведенную работу и выслушал отчет акима области Жансейта Туймебаева.

Жансейт Туймебаев, аким Туркестанской области:

«Многие туристы просят нас открыть авиамаршрут по направлению Турция – Туркестан - Самарканд. Ведь для них выгоднее, если в туристический пакет будет входить и поездка в Самарканд. В таком случае только из Турции к нам будет приезжать порядка миллиона человек. С таким же предложением к нам обращаются представители Малайзии и Индонезии».

Бюджетные деньги, выделенные Туркестанской области, уже освоены, в скором времени из государственной казны будут выделены дополнительные средства, сообщил премьер министр.

Впрочем, на совещании были озвучены не только позитивные новости. Тот факт, что не все областные чиновники и, в том числе областное управление здравоохранения, до сих пор не переехали в Туркестан, вывело Бакытжана Сагинтаева из себя.

Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр РК:

«Если вы будете сидеть и говорить, что денег нет, то никогда не переедете. Через месяц сюда приедет президент. К этому времени вы должны работать здесь».

В первую очередь Туркестан должен развиваться как культурная столица Казахстана, поэтому особое внимание нужно уделять мавзолею Ходжа Ахмета Яссауи, считает министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, который поделился своим видением развития ситуации и высказал свое предложение.

Ерлан Кожагапанов, министр культуры и спорта РК:

«У мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи много частных домов. Их надо снести, чтобы превратить это место в духовно-культурный центр. Именно так должен начинаться проект по развитию Туркестана».

В завершение совещания Бакытжан Сагинтаев утвердил проект развития Туркестана и поручил приступать к строительным работам.

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