На крышах в Астане появились надписи SOS

Отчаявшиеся владельцы расшифровывают их по-разному, например «Союз обманутых собственников».

На уцелевших крышах гаражей товарищества «Южный», расположенного в престижном районе Астаны, появились надписи SOS. Таким образом собственники в очередной раз пытаются привлечь внимание к плачевной ситуации, в которой оказался кооператив, сообщает «Крыша».

Гаражи расположены по соседству с Дворцом школьников, Национальным футбольным комплексом, дорогими ЖК. Всё это в десяти минутах от нескольких парков, нового административного центра, набережной реки Есиль. Согласно генеральному плану, здесь будут несколько ЖК и социальные объекты.

Однако лакомый участок земли оказался не по зубам для большинства претендовавших на него застройщиков. Несколько компаний пытались построить здесь ЖК, оставив в наследство уголовные дела и обманутых дольщиков (ко времени нашей предыдущей публикации всё было чуть менее печально). При этом каждая вносила свою лепту в разрушение кооператива. Юридически гаражного общества «Южный» уже нет, но де-факто на территории 40 га расположено около 5 000 гаражей, большинство из которых иллюстрируют собой разную степень разрушения.

По словам Натальи Гресь, председателя инициативной группы собственников, примерно четвёртая часть гаражей выкуплена застройщиками, но не рядами, а в шахматном порядке. В результате при сносе выкупленного соседние гаражи заваливаются тоже. Большая часть оставшихся стоит без ворот и плит перекрытия либо разрушена полностью. Меньшая часть с виду сохраняет структурную целостность, но лишь благодаря тому, что собственники наглухо заварили ворота и двери. Последнее, кстати, не спасает от мародёров. Грабители проламывают стены смежных гаражей и с успехом «путешествуют» внутри рядов, вынося всё ценное.

Никто из собственников не может пользоваться гаражом по назначению. А темпы нелегального сноса таковы, что к моменту официального выкупа (если он вообще состоится) строения будут разобраны полностью.

— Вот поэтому нам приходится писать SOS на руинах гаражей и выкладывать всё это в соцсети, чтобы нас наконец услышали, — добавляет Гресь.

Надписи SOS появились на крышах уже около полусотни гаражей. Отчаявшиеся владельцы расшифровывают их по-разному, например «Союз обманутых собственников».

Тем временем проблемы гаражного кооператива были рассмотрены в столичном маслихате. Согласно последним данным, полученным в качестве ответов на несколько депутатских запросов, стало известно, что в этом году начнётся строительство на территории, расположенной сразу за Дворцом школьников. Выкуп гаражей на этом участке будут вести по договорённости с собственниками. Средняя ориентировочная цена одного гаража превышает 2 млн тенге. Для государственных нужд отведены три участка, где будет построена школа на 1 200 мест.

Правда, собственники гаражей заверения о скором сносе слышат уже много лет подряд.

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