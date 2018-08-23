Футболист «Аякса» очнулся после года в коме

Абдельхак Нури проснулся и узнал близких.

Футболист «Аякса» Абдельхак Нури, который год назад впал в кому во время матча, проснулся и уже узнает своих близких, передает Eurosport.

21-летний Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеской игры с «Вердером» 8 июля 2017-го. Его доставили в госпиталь прямо с поля на вертолете. У Абдельхака случился сердечный приступ из-за аритмии. Врачи ввели футболиста в состояние искусственной комы. Позднее у Нури диагностировано серьезное и необратимое повреждение головного мозга.

Спустя 13 месяцев после трагедии семья футболиста дала первое интервью, в котором брат Абдельхака Мохаммед рассказал позитивные новости о состоянии игрока – Нури вышел из комы и узнает родных.

«Состояние его нервной системы гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Физически ему трудно: он может двигать только головой. Иногда его сажают в инвалидное кресло. Он общается с нами жестами», – сообщил Мохаммед Нури.

В дебютном сезоне-2016/17 Нури провел за «Аякс» 41 матч, забил 11 мячей и сделал 14 ассистов. Когда Абдельхак еще был в коме, врачи провели эксперимент: приложили к его груди мяч. Спящий футболист отреагировал на него.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!