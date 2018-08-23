Сотне семей Казахстана жертвенное мясо на Курбан-байрам подарили кувейтцы
Нуждающимся семьям передали мясо 20 животных.
Фото : otyrar.kz23 августа 2018, 07:15
Кувейт в Курбан-байрам обеспечил жертвенным мясом 100 нуждающихся семей Толебийского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.
Управление Азиатского комитета Исламской благотворительной организации во второй день праздника Курбан-байрам обеспечило нуждающихся 100 семей Толебийского района жертвенным мясом.
В этом году в жертву принесли 20 животных. Мясо жертвенного животного было распределено поровну и доставлено по домам сотрудниками акимата.
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