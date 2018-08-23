Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сотне семей Казахстана жертвенное мясо на Курбан-байрам подарили кувейтцы

Нуждающимся семьям передали мясо 20 животных.

Фото : otyrar.kz23 августа 2018, 07:15

Кувейт в Курбан-байрам обеспечил жертвенным мясом 100 нуждающихся семей Толебийского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.

Управление Азиатского комитета Исламской благотворительной организации во второй день праздника Курбан-байрам обеспечило нуждающихся 100 семей Толебийского района жертвенным мясом.

В этом году в жертву принесли 20 животных. Мясо жертвенного животного было распределено поровну и доставлено по домам сотрудниками акимата.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты