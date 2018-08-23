Семиклассницу в Узбекистане чиновники заставили сделать подпольный аборт

Телом своей 14-летней дочери торговала жительница Ферганы.

Администрация Бешарыкского района Ферганской области делает ремонт в доме ученицы седьмого класса, которую местные чиновники заставили сделать подпольный аборт, пишет «Озодлик».

В Бешарыкском районном суде по уголовным делам Ферганской области 20 августа началось судебное заседание по делу об изнасиловании ученицы седьмого класса, которую местные чиновники заставили сделать подпольный аборт. На скамье подсудимых находиться и мать пострадавшей.

39-летняя женщина «в корыстных целях и с целью наживы принуждала свою не достигшую четырнадцатилетнего возраста дочь вступать в половую связь с несколькими мужчинами».

По словам сотрудника Генпрокуратуры, на скамье подсудимых находятся трое женатых мужчин в возрасте 22-36 лет и один семейный мужчина.

– Все они обвиняются в изнасиловании ученицы седьмого класса, – добавил сотрудник Генпрокуратуры.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, все четверо обвиняемых вступали в половую связь с несовершеннолетней, «отдавая отчет своим действиям и были в состоянии контролировать свои действия».

В ходе следствия была арестована мать девочки, которую обвинили в «сводничестве» и «причастности к изнасилованию». Позже женщина была отпущена под расписку.

– Суд, исходя из принципа гуманизма, разрешил матери семиклассницы посещать заседания суда из дома. В отношении трех мужчин, обвиняемых в изнасиловании, применен арест. Суд проходит в закрытым режиме, так как фигурантом дела является несовершеннолетняя, – сообщил представитель Бешарыкского районного суда по уголовным делам.

Согласно обвинительному заключению Ферганской областной прокуратуры, трое местных жителей обвиняются «в удовлетворении половой потребности в противоестественной форме с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14 лет».

Местные чиновники заставили девочку сделать подпольный аборт. О беременности 14-летней ученицы руководству местной школы стало известно несколько месяцев назад. Это выяснилось после того, как она стала часто пропускать занятия.

Выяснилось, что мать девочки из-за материальной нужды заставляла ее заниматься проституцией. Осмотр показал, что девочка находится на 18-й неделе беременности.

Чиновники, опасаясь, что случай получит широкую огласку, настояли на прерывании беременности. При этом мать, также стремясь избежать огласки, отказалась от проведения аборта в больнице. По указанию заместителя хокима и директора школы, врач посетила дом школьницы и дала ей таблетки, которые вызвали выкидыш.

Недавно администрация Бешарыкского района оказала материальную помощь семье школьницы, которую сами же местные чиновники заставили сделать аборт.

– Глава Бешарыкского района поручил выдать семье девочки два килограмма муки, две баклажки масла и 200 тысяч сумов. Кроме того, хоким района поручил погасить долги этой семьи за электроэнергию в размере 2 млн. 600 тыс. сумов. Вместе с тем, местная администрация в срочном порядке принялась делать ремонт в доме пострадавшей девочки. Все это делается для того, чтобы в случае визита чиновников из Ташкента наши власти могли опровергнуть информацию о том, что 39-летняя мать из-за материальной нужды заставляла двух своих дочерей заниматься проституцией, – сказал собеседник.

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