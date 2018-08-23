12-летняя школьница сожгла половину тела из-за опасного флешмоба

Отчим Лендерс положил ее в ванну и начал заливать водой, пока мать пыталась сорвать с нее горящую одежду.

Американская школьница Тимия Лендерс (Timiyah Landers) получила множество ожогов ради участия в опасном флешмобе Fire Challenge. Об этом сообщает Fox 2 Detroit.

12-летняя девочка ужинала с двумя друзьями у себя дома. Сразу после еды мать оставила подростков одних, а через несколько минут услышала громкий хлопок. Женщина увидела, что ее дочь охвачена пламенем.

Отчим Лендерс положил ее в ванну и начал заливать водой, пока мать пыталась сорвать с нее горящую одежду. Вскоре школьницу отвезли в больницу, где ее поместили в реанимацию. Врачи сообщили, что у девочки ожоги почти 50 процентов тела.

После происшествия друзья девочки признались, что они хотели принять участие в челлендже, который увидели на YouTube. Лендерс взяла аэрозоль, направила его на себя, а затем подожгла зажигалкой.

Флешмоб Fire Challenge набрал популярность в 2014 году. Его участники обливают себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджигают, а также записывают происходящее на камеру и публикуют ролики в социальных сетях.

В 2016 году другой 12-летний подросток сжег себе 40 процентов кожи, участвуя в опасном флешмобе.

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