Обидчик "Астаны" ушел от поражения в первом матче за Лигу чемпионов

Счет был открыт уже на второй минуте.

Швейцарский "Янг Бойз" сыграл вничью с хорватским "Динамо" из Загреба в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Берне завершилась со счетом 1:1. На второй минуте у "Янг Бойза" отличился защитник Кевин Мбабу, а у "Динамо" на 39-й забил форвард Мислав Оршич. На исходе часа игры у хорватов был великолепный шанс выйти вперед, но мяч после удара хавбека Изета Хайровича со штрафного ударился об штангу.

Ответный матч "Динамо" и "Янг Бойз" проведут 28 августа в Загребе. Победитель пары станет участником группового раунда ЛЧ, а проигравший сыграет в группе ЛЕ.

Результаты первых матчей раунда плей-офф ЛЧ (ответные игры - 28 и 29 августа):

Путь чемпионов:

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 0:0

БАТЭ (Беларусь) - ПСВ (Голландия) - 2:3

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 1:1

"Видеотон" (Венгрия) - АЕК (Греция) - 1:2.

Путь представителей лиг:

"Бенфика" (Португалия) - ПАОК (Греция) - 1:1

"Аякс" (Голландия) - "Динамо" Киев (Украина) - 3:1.

Напомним, что в третьем раунде ЛЧ "Динамо" дважды победило "Астану" (2:0, 1:0). Казахстанский клуб теперь сыграет с кипрским АПОЭЛом в раунде плей-офф Лиги Европы - первый матч пройдет 23 августа в Никосии и начнется в 23:00 по астанинскому времени, а ответная встреча состоится через неделю.

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