Швейцарский банк заморозил связанные с РФ активы на $5 млрд

В Швейцарии из-за ее нейтрального статуса санкции против РФ не действуют, однако кредитные организации страны очень зависимы от доллара и должны следовать политике США.

Швейцарский банк Credit Suisse в связи с санкциями США в отношении России заморозил активы, связанные с РФ, на сумму около $5 млрд, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Credit Suisse везде сотрудничает с международными регуляторами для того, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе и имеющих отношение к России", - приводятся в сообщении слова представителя банка.

По данным агентства, Credit Suisse заморозил активы во втором квартале текущего года. Как отмечает Reuters, из-за нейтрального статуса Швейцарии санкции против РФ там не действуют, однако по причине того, что банки в этой стране очень зависимы от американского доллара, они должны следовать политике Соединенных Штатов.

Власти США с 22 августа намеревались ввести новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Вашингтон, прежде всего, вводит запрет на поставку Москве продукции двойного назначения.

Кроме того, американские сенаторы 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает уже имеющиеся антироссийские ограничительные меры. В частности, документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга". Также речь идет о "запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в РФ".

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