Россия продлит аренду космодрома «Байконур» до 2050 года

Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.

Аренду космодрома «Байконур» Россия собирается продлить до 2050 года, об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на международном форуме «Армия-2018» в Московской области, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Казахстан и Россия подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение по проекту «Байтерек». Он предусматривает создание на «Байконуре» нового космического ракетного комплекса.

В министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Республики отмечают, что договоренность позволит казахстанской стороне решить вопрос о финансировании. По информации ведомства, наша сторона отвечает за модернизацию наземной космической инфраструктуры «Зенит-М», а российская - за создание новой ракеты среднего класса «Союз-5». Первый пуск с «Байтерека» планировали в 2025 году, но партнеры решили ускорить работы и осуществить его уже в 2022.

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