На большей части Казахстана сохраняется дождливая погода

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 августа, передает zakon.kz.

Синоптики сообщают, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре и востоке республики сохранятся дожди с грозами, на севере местами сильные, порывистый ветер, шквал, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

"В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра местами 15-20, ночью порывы 25 м/с, местами гроза, шквал, туман, днем возможен град. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, шквал, днем возможен град. В Карагандинской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Акмолинской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, ночью и утром местами туман. В Алматинской области ночью в горных районах – гроза, усиление ветра 17-22 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается местами сильная жара. В Жамбылской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Алматы: днем 23°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 22°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 23 августа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!