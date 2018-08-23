Казахстанские фермеры и ритейл: как продуктам попасть на прилавки

Казахстанская сельхозпродукция не вытесняет активно иностранную на полках ритейлеров, потому что… к этому не стремятся сами фермеры.

Уже почти в течение года несколько казахстанских экспертов, объединившись в «Центр публичной экспертизы», вырабатывают по инициативе НПП «Атамекен» рекомендации для правительства – как нам обустроить конкурентоспособное отечественное производство сельхозпродукции.

Часть из этих рекомендаций уже успели представить премьер-министру, однако основным нераскрытым вопросом остался главный – как это всё произведённое продать? Модератор Центра, редактор портала «Эксклюзив» Карлыгаш Еженова на очередном «круглом столе», где собрались основные участники рынка, от фермеров до логистов и ритейлеров, констатировала промежуточный итог обсуждений: выращивать у нас научились, и этим занимается уже довольно много хозяйств – от мелких фермерских до крупных агрохолдингов. Но вот как и куда продавать этот товар – так и остаётся загадкой для большинства сельхозпроизводителей. Так, по крайней мере, ситуация выглядит с их стороны.

На круглом столе по проблемам сбыта это мнение, разумеется, прозвучало ещё неоднократно.

В целом, учитывая большое количество фермерских хозяйств, и тот факт, что они испытывают примерно одинаковые проблемы со сбытом продукции, сформировался уже некий набор мифов, озвучиваемых в разных вариантах: «крупные ритейлеры в местной продукции не заинтересованы, берут дешёвое иностранное», «цены поставщикам диктуют сами ритейлеры, либо посредники», «условия поставок ритейлерам – невыполнимые».

Позиция фермера проста: «Мы выращиваем небольшой объём качественной продукции. Хотим, чтобы у нас кто-то её забрал вечером, а утром она уже была на прилавках магазинов. Этого же хочет и покупатель. Также в чем проблема?»

А проблема, как выяснилось, далеко не одна. И далеко не всегда она где-то на стороне, а не у самого сельхозпроизводителя.

Карлыгаш Еженова заметила, что, пообщавшись с представителями ритейлеров и логистов, она услышала вполне логичное объяснение их позиции: это рынок, и цель торговых сетей – предоставить конечному

потребителю возможность приобрести по приемлемой цене качественный товар и на этом заработать самим. Являясь гражданами и патриотами своей страны, и покупатель, и продавец хотели бы поддержать отечественного производителя, но страдать за него – нести убытки или испытывать перебои с поставками – не хочет и не обязан никто.

То есть при прочих равных условиях отечественный производитель всегда выиграет у зарубежного, вопрос только в том, чтобы его предложение не проигрывало. Вопрос поддержки отечественного производителя – государственный. Для этого оно создает многочисленные структуры, принимает поправки в законы и т.д. Цель всего этого – стимулировать рынок к развитию. И никто не хочет, чтобы «валили с больной головы на здоровую», выкручивая руки кому-либо из этой цепочки, от фермеров до ритейлеров – тогда страдают в первую очередь нормальные рыночные отношения и в итоге – конечный потребитель и само же государство.

Представитель сети магазинов «Small» Алексей Харченко заметил, что постоянно повторяющиеся призывы сельхозпроизводителей «хорошо бы, чтобы кто-то у нас забирал продукцию, сам её сортировал, фасовал и доставлял до ритейлера» – это не что иное, как вечная наша мечта, сидеть и ждать, когда кто-то что-то для нас и за нас сделает.

Фермеры в ответ возражать не стали, а только хитро улыбнулись.

Представитель же крупнейшей торгово-розничной сети Казахстана – «Magnum Cash&Carry» – Андрей Андреев сообщил, что в их торговых комплексах и так около 50% всех товаров – казахстанского производства, не говоря уже о сезонной сельхозпродукции, которая по многим наименованиям в сезон только казахстанская, а всего по овощам и фруктам за летние месяцы доля отечественной продукции – более 80%.

Мелкие поставщики раньше могли испытывать проблемы с доступом их товара на полки магазинов сети – поскольку крупному ритейлеру необходимы крупные же поставки, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение всех магазинов. Однако после того, как «Magnum Cash&Carry» стала одним из соучредителей распределительного центра «M-Agro Group» (и сегодня это крупнейший логистический хаб сельхозпродукции в стране), проблема отпала: «M-Agro» принимает товар в том числе у мелких производителей, консолидирует на складах нужные для ритейлеров объёмы и самостоятельно им доставляет товар.

К поставщикам продукции у «Magnum Cash&Carry» только три требования: цена, качество, сервис.

Андреев расшифровал их: с ценой все понятно, она должна быть адекватной рынку и предлагаемому качеству. Что касается качества, то у «Magnum Cash&Carry» есть определенный набор стандартов для каждого вида продукции. Если с первыми двумя требованиями наш сельхозпроизводитель вполне справляется, то вот с сервисом – основная проблема. Товар должен доставляться по заявкам магазинов сети своевременно (например, поставщику недостаточно одной или даже двух машин, поскольку товар может быть одновременно затребован сразу в три-четыре магазина только в Алматы. И на разгрузку нужно попасть в строго определенное время, иначе образуется очередь из других поставщиков), должным образом упакованный (это влияет на скорость разгрузки – если товар на паллетах и упакованный, разгрузка фуры займет минут пятнадцать, а если бы принимали мешками или навалом – на это может уйти полдня, что просто парализует работу магазина).

И, что отметили все представители торговли – важнейшим вопросом остаются документы. Попросту: подавляющее большинство сельхозпроизводителей не хотят работать «в белую», то есть платить все налоги. Крупная же торговая сеть со всеми товарами работает только официально. Андрей Андреев отмечает, что за 11 лет работы сети «Magnum Cash&Carry» ей удалось исправить ситуацию к лучшему, заставляя поставщиков «выходить из тени», однако вопрос по-прежнему стоит остро.

Кроме того, многие крупные сельхозпроизводители, получая государственные субсидии на создание тепличного хозяйства, например, совсем не стремятся насытить отечественный рынок – им выгодней продавать свой товар в Россию. В итоге выходит, что Казахстан субсидирует производство товара для соседнего рынка. А наши торговые сети недостаток товара компенсируют поставками из Китая и Узбекистана…

«Покупателю не объяснишь, почему в данный момент на прилавке нет, к примеру, помидоров или яблок, куда идут субсидии и почему фермеры не хотят или не могут платить налоги. Товары должны быть, по хорошей цене, хорошего качества и в нужном объеме – это и есть работа ритейлера, и мы ее выполняем достаточно хорошо, чтобы за прошедшие годы, начав с одного торгового комплекса, стать лидером ритейла в Казахстане» – резюмировал Андрей Андреев, – «Наш главный приоритет – наш клиент, покупатель. И в первую очередь мы всегда думаем о его интересах».

Представитель распределительного центра «M-Agro Group» Чингис Жаныкулов добавил, что они ориентированы как раз в первую очередь на отечественного сельхозпроизводителя и создали для этого всю необходимую инфраструктуру – построили склады, купили холодильные установки, достаточное для снабжения ритейлеров количество транспорта и т.д.

К примеру, сейчас те же томаты они поставляют ритейлерам только казахстанского производства.

Более того, «M-Agro Group» даже консультирует своих поставщиков по правильному оформлению всей документации, поэтому главная проблема для распределительного центра другая: стабильность поставок.

«Необходимо повышать уровень доверия между крестьянами и ритейлерами, чего сегодня не хватает. И решить этот вопрос можно заключением долгосрочных контактов, с жесткими гарантиями своевременных поставок и оплаты за них. Но пока, к сожалению, крестьяне зачастую не готовы идти на такие долгосрочные контракты, а если и подписывают их, то не всегда считают необходимым придерживаться условий договора. Как пример, могут продать самый качественный товар в Россию, а нам поставить менее качественные остатки – тогда мы подведем ритейлеров. И тот же «Magnum» нам выставит штрафы. Поэтому для нас в первую очередь важна стабильность поставок, при соблюдении, конечно, качества и рыночной цены», – добавил Чингис Жаныкулов.

Фермеры совсем приуныли. Центр публичной экспертизы в лице Карлыгаш Еженовой пообещал им подумать над рекомендациями о создании, например, совместного государственно-частного маркетингового центра, который и будет давать советы что выращивать, в каких объемах, как решать логистические проблемы.

Пока же ситуация остается такой, какой ее сформировал нынешний рынок: те отечественные сельхозпроизводители, которые сильно хотели попасть со своим товаром на прилавки ритейлеров, туда уже попали, научившись выполнять все требования. Очередь за теми, кто ждет дополнительной помощи от государства или кого-то еще.

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