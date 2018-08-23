Международные резервы Казахстана сократились на 6,2% за год

К августу они составили чуть менее 31 миллиарда долларов США.

Международные резервы Казахстана сократились на 6,2% по отношению прошлому году, и составили на конец июля 2018 всего 30,9 млрд долл США (годом ранее - 32,9 млрд долл США), сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как поясняется, спад произошел за счет уменьшения стоимости активов в свободно конвертируемой валюте (СКВ) на 15,9%, с 21,5 до 18,1 млрд долларов. В то же время стоимость золотых резервов увеличилась на 11,9% и составила 12,8 млрд долларов, против 11,4 млрд долларов годом ранее.

На фоне сокращения активов в СКВ доля золотых запасов в структуре международных резервов увеличивается из года в год, и на конец июля 2018 года составила 41,4% (годом ранее - 34,7%).

Чистые золотовалютные резервы на конец июля текущего года составили 30,4 млрд долларов США, это 98,4% от валовых международных резервов.

Также отмечается, что активы Национального фонда на конец июля 2018 года продолжили сокращение, начатое еще в 2015 году, и составили 56,8 млрд долларов.

За год средства Нацфонда в иностранной валюте сократились на 2,8%, или 1,6 млрд долл США.

Международные резервы с учетом активов Нацфонда совокупно составили 87,7 млрд долларов США, что на 4% меньше чем годом ранее - 91,3 млрд.

Золотовалютные резервы в сумме с активами Нацфонда за последние 5 лет сократились на 2,4% (2,1 млрд долл США).

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