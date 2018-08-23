Военная делегация Казахстана приняла участие в международном форуме "Армия – 2018"

Делегацию возглавлял заместитель министра обороны генерал-лейтенант Талгат Жанжуменов.

Военная делегация во главе заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Талгата Жанжуменова приняла участие в международном военно-техническом форуме "Армия–2018", проводимого на территории Российской Федерации в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает пресс-служба МО РК.

Международный военно-технический форум «Армия» – это комплексное мероприятие, которое включает в себя специальные экспозиции – Международную "Интеллектуальные промышленные технологии 2018" и специальный проект форума – "Инновационный клуб", в рамках которого предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. В мероприятии приняли участие более 1000 российских и иностранных оборонных предприятий и организаций, которые продемонстрируют более 20000 тысяч экспонатов в статическом и динамическом показах.

Кроме того, на данном форуме широко представлена продукция, выпускаемая казахстанскими предприятиями обороно-промышленного комплекса.

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