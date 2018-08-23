В Кызылорде миллион тенге вручили предпринимателю с ограниченными возможностями

Областной конкурс-выставка «Өзіне сеңе баста» продукции предпринимателей с ограниченными возможностями по здоровью прошел в Доме предпринимателей.

Жительница Жанакорганского района Касиет Орал стала победителем конкурса-выставки «Өзіне сеңе баста», который прошел в Кызылорде. Данное мероприятие было организовано для предпринимателей с ограниченными возможностями по здоровью в рамках Трехлетия развития массового предпринимательства (2018 - 2020 гг.) в Кызылординской области, передает Zakon.kz.

Областной конкурс-выставка «Өзіне сеңе баста» продукции предпринимателей с ограниченными возможностями по здоровью прошел в Доме предпринимателей, в нем приняли участие 50 человек, имеющих бизнес в различных сферах деятельности.

В рамках конкурса была организована выставка изделий участников конкурса, на которой были представлены изделия из дерева и текстиля, картины, продукты питания и многое другое.

Аким области Крымбек Кушербаев принял участие в мероприятии и наградил победителей и участников конкурса.

«Трудоустройство – один из актуальных вопросов для любого государства. Предпринимательство - это ниша, которая решает данный вопрос. Мы специально организовали конкурс-выставку для предпринимателей с ограниченными возможностями по здоровью, чтобы поддержать и содействовать их развитию. Они не сдались перед трудностями, заняли активную позицию в жизни, открыли свое дело и тем самым обеспечили работой не только себя, но и других. Они достойный пример для подражания и искоренения иждивенческих настроений в обществе», - отметил аким области.

Победителей конкурса - выставки определила комиссия из числа представителей депутатов областного маслихата, представителей партии «Нур Отан», Палаты предпринимателей, Фонда "Даму" и сотрудников органов социальной защиты.

Так, первое место и 1 миллион тенге получила Касиет Орал из Жанакорганского района, занимающаяся изготовлением сувениров. Второе место и 700 тысяч тенге присудили производителю обуви из Кармакшинского района Ерлибеку Жармаханову, а третье место и 500 тысяч тенге – жителю г.Кызылорда Аслану Ертохаеву, который занимается выпуском запасных частей для канализационных сетей, металлические изделия и произведения изобразительного искусства. Кроме того, все участники конкурса, а их 50 человек, получили грамоты и поощрительные призы – сертификаты на покупку бытовой техники.

«Несколько лет назад я начала заниматься изготовлением сувениров и при поддержке своих родных, а также благодаря различным госпрограммам по поддержке предпринимательства достигла первых результатов. Очень рада своей победе в конкурсе, благодарю всех за поддержку и организаторов за такое мероприятие. Оно очень нужное. В планах, расширить свое дело», - рассказала обладательница миллиона Касиет Орал.

Стоит отметить, что сегодня в регионе зарегистрировано 29 353 лиц с ограниченными возможностями, из них 2 827 человек - I группой инвалидности, 11 145 – II и 10526 – III группы, еще 4 855 человек не достигших 18 лет.

Для их поддержки в регионе проводится системная работа. Так, в этом году из областного бюджета в рамках Программы персональной социальной реабилитации было выделено 680 млн.тенге. Кроме того, в первом полугодии 2018 г. через Центры занятости были трудоустроены 376 человек с ограниченными возможностями, в том числе 148 – на постоянные рабочие места. С 2012 года в регионе действует служба «Инватакси», число автомобилей которой за 5 лет увеличено с 2 до 18 единиц. Кроме того, в областном центре курсируют 112 автобусов, оснащенных аппарелями для перевозки пассажиров на колясках. Также в рамках государственных программ для людей с ограниченными возможностями по здоровью, желающих заняться бизнесом оказывается всесторонняя помощь по открытию своего дела без ограничений по сфере деятельности.

Справочно: Совместным решением областного акимата, маслихата, филиала партии "Нұр Отан", Общественного совета и Палаты предпринимателей 2018-2020 гг. в Кызылординской области объявлены Трехлетием развития массового предпринимательства. В этот период в регионе одним из приоритетных вопросов будет - развитие малого и среднего бизнеса. Отметим, что именно развитие МСБ позволяет решить три основных вопроса: трудоустройство безработных, расширение налогооблагаемой базы и сохранение общественно-политической стабильности в обществе.

Для поддержки действующих предпринимателей и создания условий для начинающих бизнесменов был открыт Дом предпринимателей, в котором размещены областное управление предпринимательства и туризма, Региональный инвестиционный центр «Кызылорда», Центр обслуживания предпринимателей, ТОО «Центр экспертизы проектов», Региональная палата предпринимателей, Кызылординский филиал АО «Цеснабанк» и другие профильные учреждения.

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