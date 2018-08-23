Казахстан догнал лидера Азиады-2018 по числу бронзовых медалей
Очередная медаль была завоевана в гребле.
Фото : olympic.kz23 августа 2018, 10:33
Казахстанка Александра Опачанова завоевала бронзовую медаль в академической гребле на Азиатских играх-2018, проходящих в Джакарте (Индонезия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Опачанова выступала в категории "одиночка". В финальном заплыве казахстанка показала третье время - 8:19.32. Победу же в этой дисциплине праздновала китаянка Юнкси Чен (8:08.21). Второе место осталось за Итинг Хуанг из Тайбэя (8:16.14).
Данная медаль стала для Казахстана 22-й на Азиаде-2018. Всего в копилке сборной одна золотая медаль, шесть серебряных и 15 бронзовых наград.
По числу "бронз" Казахстан догнал лидера медального зачета - команду Китая, в активе которого также 46 золотых и 32 серебряные награды.
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