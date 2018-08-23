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Автовор-рецидивист задержан с поличным в Алматы

На очередное преступление злоумышленник пошел в три часа ночи.

Фото : пресс-служба ДВД Алматы23 августа 2018, 11:12

В Алматы с поличным задержан неоднократно судимый мужчина, пытавшийся обокрасть чужое авто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Как сообщили в ведомстве, преступление было совершено в три часа ночи в микрорайоне «Жулдыз», в Турксибском районе Алматы.

36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе и за хищение чужого имущества, совершил кражу из автомобиля «Фольксваген», припаркованного во дворе одного из многоквартирных домов. Разбив заднее левое стекло иномарки, злоумышленник проник в салон и похитил оттуда видеорегистратор. Однако уйти ему не удалось.

Вор был задержан с поличным, а изъятые у него вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела.

«Досудебное расследование проводится по ст. 188 УК РК. С учетом криминального прошлого фигуранта, не исключаем серийный характер данного промысла, в этой связи его личность будет проверена на причастность к другим преступлениям», - сообщил начальник отдела полиции при УВД Турксибского района полковник полиции Нурлан Искаков.


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