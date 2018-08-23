Курс доллара снова растет на торгах
Средневзвешенный курс доллара составил 361,79 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 361,79 тенге за доллар (+0,13 тенге), объем торгов – 112,35 млн долларов (+49 050 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3234 тенге за рубль (-0,0433 тенге), объем торгов – 36млн рублей (+21 млн рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,6589 тенге за юань (-0,0721 тенге), объем торгов – 4,5 млн юаней (+3 500 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 361,9-363,1 тенге, евро - 418,1-420,3 тенге, рос.рубля - 5,33-5,39 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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