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Курс доллара снова растет на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 361,79 тенге.

Фото : dixinews.kz23 августа 2018, 11:25

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 361,79 тенге за доллар (+0,13 тенге), объем торгов – 112,35 млн долларов (+49 050 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3234 тенге за рубль (-0,0433 тенге), объем торгов – 36млн рублей (+21 млн рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,6589 тенге за юань (-0,0721 тенге), объем торгов – 4,5 млн юаней (+3 500 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 361,9-363,1 тенге, евро - 418,1-420,3 тенге, рос.рубля - 5,33-5,39 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


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