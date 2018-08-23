Часть улицы Толе би в Алматы закроют на двое суток

Проезд будет закрыт на двух участках из-за реконструкции теплосетей.

В Алматы проезд по улице Толе би будет закрыт на двое суток из-за реконструкции теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети», передает Zakon.kz.

Проезд будет закрыт: - от улицы Аносова до улицы Тургут Озала с 9 часов утра 25 августа до 6 часов 27 августа;

- от улицы Отарская до улицы Саина (по северной стороне) с 00 часов 25 августа до 6 часов утра 27 августа.

«Временные ограничения вводятся в связи плановой реконструкцией магистральных теплосетей, расположенных под проезжей частью этого участка. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда», - говорится в сообщении.

Как поясняется, реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для миниминизации нештатных ситуаций и рисков в работе городской системы теплоснабжения.

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