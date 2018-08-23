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Трамп рассказал о своей единственной ошибке

Ошибка заключалась в его победе на выборах.

Фото : © REUTERS / Leah Millis23 августа 2018, 11:39

Президент США Дональд Трамп рассказал о единственной ошибке, которую он, по его словам, совершил в 2016 году, передает РИА Новости.

"Единственное, в чем я ошибся, это то, что я победил на выборах, на которых ожидали победу жуликоватой Хиллари Клинтон. Проблема заключается в том, что они забыли провести кампанию в ряде штатов!" — съязвил Трамп.

​"Плата за молчание"

В США внимание общественности приковано к разбирательству вокруг якобы допущенных Трампом неблаговидных действиях в период избирательной кампании. В частности, во вторник согласившийся на сделку со следствием бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил под присягой, что совершил по указанию своего клиента преступление.

Как сообщается, это выражалось в том, что Трамп поручил адвокату заплатить двум женщинам "за молчание".

Никаких имен тогда названо не было, однако ранее широко обсуждались выплаты Коэна женщинам, обвинявшим Трампа в супружеской неверности. Действующий президент пытался дистанцироваться от этого и говорил, что не знал о таких выплатах.

Дело Коэна

ФБР в апреле обыскало дом и офис Коэна. Сотрудники конфисковали документы, которые могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) и модели Карен Макдугал, заявлявших, что состояли в отношениях с Трампом.

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По данным СМИ, Коэн за два месяца до президентских выборов тайно сделал аудиозапись разговора с Трампом, где обсуждались выплаты Макдугал. Адвокаты Коэна нашли запись среди конфискованных у него материалов и отправили ее адвокатам Трампа.

Будущий президент в разговоре произносит плохо слышимую фразу, которую стороны трактуют по-разному. Противники Трампа утверждают, что он просит заплатить наличными, а его адвокаты утверждают, что он сказал не платить наличными. Коэн в ответ на это несколько раз говорит "нет" и начинает фразу, которую Трамп перебивает словом "чек". После этого запись обрывается.


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