Трамп рассказал о своей единственной ошибке

Ошибка заключалась в его победе на выборах.

Президент США Дональд Трамп рассказал о единственной ошибке, которую он, по его словам, совершил в 2016 году, передает РИА Новости.

"Единственное, в чем я ошибся, это то, что я победил на выборах, на которых ожидали победу жуликоватой Хиллари Клинтон. Проблема заключается в том, что они забыли провести кампанию в ряде штатов!" — съязвил Трамп.

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 августа 2018 г.

​"Плата за молчание"

В США внимание общественности приковано к разбирательству вокруг якобы допущенных Трампом неблаговидных действиях в период избирательной кампании. В частности, во вторник согласившийся на сделку со следствием бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил под присягой, что совершил по указанию своего клиента преступление.

Как сообщается, это выражалось в том, что Трамп поручил адвокату заплатить двум женщинам "за молчание".

Никаких имен тогда названо не было, однако ранее широко обсуждались выплаты Коэна женщинам, обвинявшим Трампа в супружеской неверности. Действующий президент пытался дистанцироваться от этого и говорил, что не знал о таких выплатах.

Дело Коэна

ФБР в апреле обыскало дом и офис Коэна. Сотрудники конфисковали документы, которые могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) и модели Карен Макдугал, заявлявших, что состояли в отношениях с Трампом.

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По данным СМИ, Коэн за два месяца до президентских выборов тайно сделал аудиозапись разговора с Трампом, где обсуждались выплаты Макдугал. Адвокаты Коэна нашли запись среди конфискованных у него материалов и отправили ее адвокатам Трампа.

Будущий президент в разговоре произносит плохо слышимую фразу, которую стороны трактуют по-разному. Противники Трампа утверждают, что он просит заплатить наличными, а его адвокаты утверждают, что он сказал не платить наличными. Коэн в ответ на это несколько раз говорит "нет" и начинает фразу, которую Трамп перебивает словом "чек". После этого запись обрывается.

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