Крупное ДТП парализовало движение в нижней части Алматы

Пострадали два человека.

На пр.Рыскулова в Алматы произошло ДТП с участием семи автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на так называемом "горбатом мосту" - мост между улицами Казыбаева и Бокейханова по пр.Рыскулова.

В общей сложности участниками аварии стали 7 авто: Hyundai Elantra, Mercedes E-Class, Lada Kalina, Subaru Forester, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Space Wagon и Hyundai Accent.

Все автомобили двигались в западном направлении. Как рассказал водитель Hyundai Elantra, перед ним ехал грузовик, которого на мосту со среднего ряда подрезал автомобиль, и он резко затормозил. Двигавшиеся за ним водители четырех авто успели остановиться без столкновения. Однако водители других трех машин - двух Mitsubishi и Hyundai Accent, которые были на въезде на мост, вероятно, не успели среагировать и врезались в остановившиеся впереди авто.

В результате ДТП пострадали две пассажирки - Mitsubishi Lancer и Subaru Forester.

Из-за массовой аварии на некоторое время движение в нижней части города было парализовано. К моменту выпуска статьи ситуация на дорогах улучшилась.

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