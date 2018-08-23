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В Акмолинской области стартуют съемки экстремального реалити-шоу

Такого рода съемок в Казахстане до сих пор не производилось.

Фото : ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области23 августа 2018, 12:02

Совсем скоро окрестности села Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области будут напоминать разбуженный улей, передает ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

Здесь вырастет целый казахский аул с юртами, крепостными сооружениями, подворьями для содержания домашнего скота. В этих живописных местах, в 340 км от Астаны, уже завершается строительство специального городка для съемок первого международного, эксклюзивного, экстремального реалити-шоу «The NOMADS», сообщает управление внутренней политики.

Проект реализуется ТОО «Тенгри Плюс IS» по заказу «Kazakh TV» и АО «Агентство Хабар» при поддержке Министерства информации и коммуникаций РК и акимата Акмолинской области.

- Думаю, масштабных съемок такого рода в Казахстане до сих пор не производилось, - уверена генеральный продюсер и автор идеи Елена Гомер. – Наша цель - популяризация национальной казахской культуры, истории, традиций и обычаев, а также государственного языка. Кроме того, мы хотим продвинуть родную Акмолинскую область в качестве одного из наиболее перспективных регионов страны для развития экотуризма в Казахстане на международном уровне.

В этом телевизионном проекте две команды из разных стран мира будут бороться за денежный приз в размере 5 000 000 тенге. Что интересно, участниками реалити-шоу являются иностранные граждане различных профессий и возрастов, в том числе спортсмены, бизнесмены, представители творческих профессий и другие.

Среди ведущих проекта - казахстанский боксёр, олимпийский чемпион, генеральный менеджер профессионального боксёрского клуба «Astana Arlans» Бахтияр Артаев.

В эфире «Kazakh TV» проект будет вестись на казахском, русском и английском языках в расчете на телеаудиторию из 300 млн. телезрителей, на 4 континентах в 118 странах, более чем в 600 отелях мира.


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