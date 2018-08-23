В Акмолинской области стартуют съемки экстремального реалити-шоу

Такого рода съемок в Казахстане до сих пор не производилось.

Совсем скоро окрестности села Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области будут напоминать разбуженный улей, передает ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

Здесь вырастет целый казахский аул с юртами, крепостными сооружениями, подворьями для содержания домашнего скота. В этих живописных местах, в 340 км от Астаны, уже завершается строительство специального городка для съемок первого международного, эксклюзивного, экстремального реалити-шоу «The NOMADS», сообщает управление внутренней политики.

Проект реализуется ТОО «Тенгри Плюс IS» по заказу «Kazakh TV» и АО «Агентство Хабар» при поддержке Министерства информации и коммуникаций РК и акимата Акмолинской области.

- Думаю, масштабных съемок такого рода в Казахстане до сих пор не производилось, - уверена генеральный продюсер и автор идеи Елена Гомер. – Наша цель - популяризация национальной казахской культуры, истории, традиций и обычаев, а также государственного языка. Кроме того, мы хотим продвинуть родную Акмолинскую область в качестве одного из наиболее перспективных регионов страны для развития экотуризма в Казахстане на международном уровне.

В этом телевизионном проекте две команды из разных стран мира будут бороться за денежный приз в размере 5 000 000 тенге. Что интересно, участниками реалити-шоу являются иностранные граждане различных профессий и возрастов, в том числе спортсмены, бизнесмены, представители творческих профессий и другие.

Среди ведущих проекта - казахстанский боксёр, олимпийский чемпион, генеральный менеджер профессионального боксёрского клуба «Astana Arlans» Бахтияр Артаев.

В эфире «Kazakh TV» проект будет вестись на казахском, русском и английском языках в расчете на телеаудиторию из 300 млн. телезрителей, на 4 континентах в 118 странах, более чем в 600 отелях мира.

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