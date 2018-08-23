Еще одну улицу перекроют в Алматы

Ограничения для движения автотранспорта связаны с проведением дорожно-строительного ремонта по пр. Назарбаева.

В Алматы для автодвижения будет закрыт участок между улицами Толе би и Кабанбай батыра по проспекту Назарбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

«В связи с проведением дорожно-строительного ремонта по пр. Назарбаева, движение транспортных средств от ул. Толе би до ул. Кабанбай батыра будет перекрыто 23 августа с 20:00 по 25 августа до 08:00 часов. Просим водителей транспортных средств корректировать свой маршрут», – говорится в сообщении пресс-службы.

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