Ремонтные работы доставляют неудобства, но это делается для горожан - аким Алматы

Я выражаю жителям огромную признательность за терпение - Байбек.

На августовском совещании в Алматы аким Бауыржан Байбек высказался о нововведениях в городе, отметив, что сознание человека меняет не только образование, но и окружающая среда, передает Zakon.kz.

По мнению градоначальника, открытая, комфортная и безопасная среда мотивирует человека на общение, доброжелательность, творчество, то есть на позитивные действия.

"Этот постулат на протяжении последних лет определяет нашу работу по масштабной модернизации города. Тем самым, формируется новый алматинец с открытым сознанием. То, о чем говорит глава государства в программе «Рухани жаңғыру». Воплощая принцип «Город для людей, а не для машин», мы создаем комфортные и безопасные общественные пространства. Организуем доступное передвижение горожан пешком или на велосипедах. Постепенно внедряем удобный и безопасный общественный транспорт. Формируем прозрачную, основанную на цифровизации экономику", - сказал Байбек.

Он отметил, что за короткое время в городе много чего было сделано. В прошлом году модернизировано 8 улиц - треть исторического центра города. В этом году ведется реконструкция еще 3 магистральных улиц - проспектов Абая, Назарбаева, Абылай хана. Это еще 30% исторического центра.

"Не буду подробно останавливаться, мы регулярно информируем горожан в СМИ о том, что делается. Конечно же, ремонтные работы доставляют неудобства. Но это делается для горожан. Я выражаю жителям огромную признательность за терпение. Уже скоро реконструкция завершится. И все забудут временные неудобства. Меняя облик города, мы прибегаем к культурным интервенциям", - отметил аким Алматы.

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