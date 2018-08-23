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По центру Петербурга пробежался баран

Это произошло во время праздника Курбан айт.

Фото : barany16.umi.ru23 августа 2018, 12:28

Жители Петербурга встретили на Петроградской стороне барана-прохожего, сообщается на сайте "Фонтанка".

Он торопился в сторону мечети, где мусульмане отмечали Курбан айт. Видеозапись бараньего забега опубликована на Youtube 21 августа. Четвероногий двигался по тротуару Большого проспекта.

В направлении движения барана расположена Соборная мечеть, куда утром пришли десятки тысяч мусульман. В Курбан айт барана приносят в жертву, часть мяса раздается бедным.


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