По центру Петербурга пробежался баран
Это произошло во время праздника Курбан айт.
Фото : barany16.umi.ru23 августа 2018, 12:28
Жители Петербурга встретили на Петроградской стороне барана-прохожего, сообщается на сайте "Фонтанка".
Он торопился в сторону мечети, где мусульмане отмечали Курбан айт. Видеозапись бараньего забега опубликована на Youtube 21 августа. Четвероногий двигался по тротуару Большого проспекта.
В направлении движения барана расположена Соборная мечеть, куда утром пришли десятки тысяч мусульман. В Курбан айт барана приносят в жертву, часть мяса раздается бедным.
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