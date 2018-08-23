В Атырау на 9 лет осужден мужчина, убивший родного брата
Причиной разыгравшейся драмы стала банальная ссора на почве выпитого алкоголя.
Фото : Вестник Кавказа23 августа 2018, 12:31
В Атырау к 9 годам лишения свободы приговорен мужчина, жестоко убивший родного брата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.
Как следует из материалов дела, 25 марта текущего года подсудимый и его родной брат выполняли внутренний ремонт дома в селе Кокарна. Во время работы мужчины решили немного выпить спиртного, и как это нередко бывает, между ними возникла ссора.
Во время конфликта один из братьев взял кухонный нож и ударил им в грудь оппонента. От полученной раны потерпевший скончался на месте.
«В суде вина подсудимого подтвердилась показаниями свидетелей, заключением экспертов и результатами судебно-медицинской экспертизы. По приговору суда подсудимому назначено наказание по ч.1 ст. 99 УК Республики Казахстан в виде 9 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу», – говорится в сообщении пресс-службы суда.
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