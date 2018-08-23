Порошенко: Армия Украины станет сильнейшей в Европе

Украина осуществляет полную перестройку всего сектора безопасности.

Петр Порошенко в ходе выступления на форуме ветеранов в Киеве пообещал, что армия Украины станет сильнейшей в Европе, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsOne.

По его словам, у России не получится остановить интеграцию Украины в евроатлантические структуры.

Порошенко отметил, что Украина осуществляет полную перестройку всего сектора безопасности, в том числе Вооруженных сил, полностью под натовские стандарты. Главный "месседж", который, по его словам, он привез с саммита альянса, заключается, в том, что для Украины двери НАТО открыты, "что бы там ни говорила Россия". А для России "месседж" заключается в том, что она не сможет "остановить евроатлантическую интеграцию" украинского государства", сказал он.

Украинский лидер добавил, что граждане его страны прекрасно понимают, что сражаются за мир.

По его словам, впереди очень много работы, "и точно легко не будет никому".

"Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют", — заключил Порошенко.

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