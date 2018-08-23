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Начался суд над экс-замакима Талдыкоргана

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и легализации денег.

Фото : zakon.kz23 августа 2018, 13:22

В Алматинской области начался суд над экс-заместителем акима Талдыкоргана Асетом Шаяхметовым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.

Слушания проходят в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области.

Асет Шаяхметов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. Подсудимый находится под домашним арестом.

Следующее заседание назначено на 27 августа, идет допрос свидетелей.

Бывший заместитель акима Талдыкоргана был задержан по подозрению в получении взятки в конце октября 2017 года. Занимаемую должность он освободил за несколько дней до задержания.


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