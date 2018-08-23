Вор-медвежатник с боевым автоматом задержан в Костанае

Незаурядный криминальный талант проявил 54-летний житель Костаная, умыкнувший из сейфа обменного пункта почти 400 тысяч долларов.

Костанайские полицейские задержали мужчину подозреваемого в краже в особо крупном размере и изъяли у него незаконно хранящийся боевой автомат Калашникова с боеприпасами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщил в ходе брифинга начальник управления криминальной полиции ДВД Костанайской области Амангельды Мухаметкалиев, криминальная история началась с того, что некий 54-летний местный житель, сумел путем подбора ключа получить доступ к сейфу владельца одного из обменных пунктов, и украл в общей сложности 392 тысячи долларов. Правда, хозяева денег хватились не сразу, так как похищенные денежные купюры, вор подменял сувенирными. И длилось это с октября 2017 года по 23 июля 2018.

Когда хозяева все же обнаружили пропажу столь крупной суммы денег, то попытались своими силами установить вора. Однако, им это не удалось и они обратились в полицию.

«20 августа текущего года, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по заявлению о факте кражи в особо крупном размере подозреваемый был установлен и задержан. В ходе проведенного обыска в гараже были обнаружены и изъяты денежные средства общей суммой 159 200 долларов США. Остальные деньги мужчина истратил. Кроме того, в ходе осмотра квартиры жителя Костаная полицейские обнаружили и изъяли автомат Калашникова (АК-74) и 17 патронов к нему, которые согласно проведенной экспертизе являются боевыми. В настоящее время оперативники выясняют, откуда появилось данное оружие у мужчины», - сообщил А. Мухаметкалиев.

Также он отметил, что по данным фактам проводится досудебное расследование по статьям 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, оружия» и 188 ч.4 «Кража в особо крупном размере».

Подозреваемый водворен в ИВС города Рудного. Проверяется причастность изъятого у него оружия к совершению каких-либо преступлений.

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