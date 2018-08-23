Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Бен Аффлек лечится от алкоголизма

Актер и раньше проходил курс лечения.

Фото : Mario Anzuoni / Reuters23 августа 2018, 13:38

Актер Бен Аффлек отправился в реабилитационный центр для лечения от алкоголизма. Он, вероятно, проведет там много времени, сообщает Лента со ссылкой на портал TMZ.

Как отмечает издание, Аффлек принял решение под влиянием супруги — актрисы Дженнифер Гарнер. По данным источника, она увидела в интернете фото мужа, на которых он держит коробки с бутылками пива и ликера. После этого Гарнер уговорила Аффлека поехать в клинику.

Портал уточняет, что актеры официально не разведены, хотя документы на развод подавали. Гарнер и Аффлек продолжают близко общаться и воспитывать троих детей.

Актер и раньше проходил курс лечения от алкоголизма. Об этом он рассказывал в 2017 году.

Аффлек снялся в таких фильмах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон», «Догма» и «Девушка из Джерси», а также исполнил роль Бэтмена в нескольких картинах по комиксам DC.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты