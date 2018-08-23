Порядка 50% жилья по Программе "7-20-25" строится в Алматы - Байбек

С ростом населения города возникает необходимость не только в строительстве нового жилья, но и учреждений образования.

Выступая на ежегодном августовском совещании педагогических работников организаций образования города Бауыржан Байбек отметил, что Алматы является "региональным магнитом", привлекательным для жизни, ведения бизнеса, получения образования. Как следствие, растет население мегаполиса, рождаемость, передает Zakon.kz.

Более 48% сдаваемого по стране жилья приходится на Алматы. Порядка 50% жилья по Программе президента "7-20-25" строится в городе.

"Конечно, демографический рост не может не радовать. Но есть и обратная сторона - большое давление на городскую инфраструктуру. Вы знаете, в городе сохраняется острый дефицит мест в школах и садиках. К примеру, в школах нехватка составляет более 17 тысяч мест", - сообщил аким.

В условиях такого дефицита, отмечает Байбек, только средствами бюджета проблему не решить. Поэтому привлекается бизнес, используется механизм государственно-частного партнерства, социальной ответственности.

"В прошлом году на этой площадке я говорил, что Градсоветом при рассмотрении вопроса строительства жилых комплексов особое внимание уделяется школам и детсадам. За последние 3 года Градсоветом принято решение за счет инвесторов построить 71 детский сад на 9 тысяч мест. Мы эту практику будем продолжать", - заверил градоначальник.

Например, крупная стройкомпания построит дополнительные учебные корпусы в 4-х центральных загруженных школах. Также в этом году уже открыт 71 частный детский садик на 2291 место и 5 частных школ на 2,5 тысячи мест.

Бауыржан Байбек также сообщил, что за последние пять лет финансирование образования возросло почти на 27 млрд. тенге или на 37%. Бюджет этого года составляет 72,5 млрд. тенге.

"Ежегодно мы уделяем серьезное внимание развитию инфраструктуры образования. В этом году на строительство и капитальный ремонт выделено более 17 млрд. тенге. Так, уже завершена реконструкция старого здания школы №26. Открылся государственный коррекционный детский сад на 90 мест. К началу учебного года в Наурызбайском районе откроется современная школа-гимназия на 1200 мест, где созданы условия для инклюзивного обучения", - рассказал на совещании аким Алматы.

1 сентября в Алатауском районе будет сдана пристройка к школе №151 на 600 мест. К началу второй учебной четверти в районе откроются школа на 600 мест и пристройки к школам №184 и 185 на 400 мест каждая.

Помимо этого идет строительство 9 государственных детских садов на 1840 мест. Кроме того, в новом учебном году начнется строительство еще 4-х государственных детских садов на 840 мест.

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