Бюджетная отчетность и консолидированная финансовая отчетность размещаются на портале на казахском и русском языках.

Приказом министра информации и коммуникаций РК от 23 июля 2018 года внесены изменения в Правила размещения информации на интернет-портале открытых бюджетов, передает Zakon.kz.

В частности, в правилах говорится, что центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета размещает на портале бюджетную отчетность, указанную во втором, третьем абзацах подпункта 3), втором абзаце подпункта 4) (в части годового отчета об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год) пункта 1 статьи 124 Кодекса.

Администраторы республиканских бюджетных программ размещают на портале консолидированную финансовую отчетность, указанную в статье 118 Кодекса, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Администраторы бюджетных программ размещают на портале бюджетную отчетность, указанную в седьмом, восьмом абзацах подпункта 2) пункта 1 статьи 124 Кодекса.

Бюджетная отчетность размещается на портале в течение пятнадцати рабочих дней по истечении сроков ее формирования.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год размещается на портале по истечении месяца после его утверждения.

Бюджетная отчетность и консолидированная финансовая отчетность размещаются на портале на казахском и русском языках.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (22 августа).

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