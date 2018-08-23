На Астану надвигается шторм
Вероятность шторма составляет 90-95 %.
Фото : w-dog.ru23 августа 2018, 14:14
РГП "Казгидромет" предупредил о штормовом предупреждении с 22 августа по 26 августа в Астане и Акмолинской области, передает zakon.kz.
Как отмечают синоптики, 24-26 августа в Акмолинской области ожидается дождь, днем 24-ночью 25 августа местами сильный дождь. Местами гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с. Днем 24-26 августа местами град.
Тем временем в Астане днем 24-ночью 25 августа ожидается сильный дождь. 24-26 августа гроза, днем 24 августа ветер северо-западный 15-20 м/с. Днем 24-26 августа град. Вероятность шторма 90-95 %.
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