Можно ли продавать технические и цокольные этажи в многоквартирных жилых домах

Технические, цокольные и подвальные этажи предназначены для обслуживания общедомовых коммуникаций с целью жизнеобеспечения всех его жителей.

Как сообщили специалисты АО "КазЦентр ЖКХ", согласно Закону РК "О жилищных отношениях" общее имущество – это части объекта кондоминиума (подъезды, лестницы, лифты, крыши, чердаки, подвалы, внеквартирные либо общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок, включая элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности. Общее имущество объекта кондоминиума принадлежит собственникам помещений (квартир) на праве общей долевой собственности.

Стоит отметить, что технические, цокольные и подвальные этажи предназначены для обслуживания общедомовых коммуникаций с целью жизнеобеспечения всех его жителей.

Вместе с тем, на практике при строительстве многоквартирного жилого дома в проектах предусматриваются нежилые помещения в технических, цокольных и подвальных этажах, предназначенные под офисы и магазины. После ввода дома в эксплуатацию застройщики эти помещения продают.

Соответственно, если проектом были предусмотрены такие помещения, то они могут находиться в индивидуальной собственности согласно их целевому назначению. При этом должен быть обеспечен свободный доступ к общедомовым коммуникациям.

В случае если проектом не предусмотрены такие помещения, то по решению собственников квартир, принятому на общем собрании собственников МЖД, технические, цокольные и подвальные помещения в доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.

При этом арендатор должен соблюдать строительные, санитарно-эпидемиологические, противопожарные и других обязательные нормы и правила.

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