Первый в стране уникальный Дворец школьников IT направления откроют в СКО

Августовская конференция педагогических работников – традиционное событие для учителей СКО, дающее отсчет началу нового учебного года и новых педагогических инициатив, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

На конференции выступил аким СКО Кумар Аксакалов. Тема совещания: "Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции". Как отметил Кумар Аксакалов, только в комфортных и современных условиях можно получить качественное образование.

Глава Государства предложил улучшить условия проживания студенческой молодежи через строительство общежитий и дополнительное выделение 20 тысячи образовательных грантов, благодаря чему в нашей области в текущем году возросло число участников ЕНТ на 15%. В 1,7 раза выросло количество выпускников СКО которые поступили в университеты Казахстана. В 3 раза увеличилось количество желающих обучатся в СКГУ имени М.Козыбаева, это 1072 гранта. Впервые из местного бюджета было выделено 75 грантов для желающих поступить в местный ВУЗ. Вследствие этого, на 13 процентов сократилось количество детей которые выезжали на учебу в другие страны.

В Петропавловске откроют первый в республике уникальный Дворец школьников с современным IT центром. Кумар Аксакалов дал поручение акимам районов открыть филиал IT центра в районах для охвата сельских школьников. Также в регионе в скором времени откроется IT лицей.

Глава региона сообщил, что в Петропавловске начато строительство двух школ на 1500 мест. В регионе будет построена еще одна школа на 900 мест, планируется возведение школы в райцентре Кызылжарского района. Также запланирован капитальный ремонт 120 объектов образования.

Кумар Аксакалов отметил, что в школах СКО будет обновлено 4 тысячи компьютеров. Подключение объектов образования к широкополосному интернету планируют довести до 100 %.

