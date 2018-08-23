Учителя Туркестанской области обучатся в Москве

Авторитет учителя – авторитет государства.

На августовской конференции глава области Жансеит Туймебаев остановился на улучшении социальных условий учителей, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

"Авторитет учителя – авторитет государства, а чтобы воспитать квалифицированных специалистов, патриотов Родины, учителя должны быть сильными и образованными", - отметил аким области.

Ж. Туймебаев также призвал квалифицированных специалистов и педагогов, работающих в других регионах, вернуться в свои родные края.

Аким области рассказал об усилении государственной социальной поддержки учителей. К примеру, у 4200 педагогов, прошедших национальное тестирование с сентября этого года, заработная плата возрастет на 30-50 процентов в зависимости от категорий. Для этого из областного бюджета рассмотрено 1 млрд. 67 млн. тенге. У более 32 тысяч учителей, проводивших уроки по обновленной программе, заработная плата увеличилась на 30 процента. Для этого из областного бюджета рассмотрено 10 млрд. 290 млн. тенге.

– Переименование области в Туркестан и переезд областного центра положительно скажется на учителях. В случае, если вы переедете в Туркестан, ваша заработная плата увеличится на 20 процентов, к отпускному прибавится месячная зарплата и 7 дополнительных дней. За счет инвесторов в Туркестане для социальных работников и учителей строится 31 домов на 14 тысяч квадратных метра жилья, – сказал аким области.

Акимат уделяет внимание на повышения качества профессионального знания. Роль технического и профессионального образование важна для социально-экономического развития региона. Потому что 25-30 процентов выпускников учреждений профессионального образования не обеспечены работой. Причина этому – неправильное формирование государственного заказа и недостаточного исследования спроса специалистов. Для исправления этой ошибки и в целях систематизации госзаказа в направлений подготовки профессионально-технических специалистов создано семь рабочих групп, которые проанализировали особо нужные обществу специальности. В этом году необходимые для региона специалисты будут подготовлены в этом формате. Будет сокращено количество безработных, расход государственных средств станет рациональней. В этом году для государственного заказа из республиканского бюджета рассмотрено 3 млрд. 900 млн. тенге, из областного бюджета –17 млрд. тенге. Такими мерами повысится качество профессионального образования, решится вопрос дефицита специалистов, необходимых для экономики области.

Для учителей Туркестанской области есть еще одна приятная новость. В этом году для учителей нашего региона впервые выделено 20 грантов для обучения в магистратуре одного из самых престижных вузов мира – Московского государственного университета имени М. Ломоносова. Наши учителя будут совершенствовать свои знания по трем специальностям. Для такого благого дела из областного бюджета рассмотрены средства. Средства также готовятся для строительства 15 частных домов для учителей со стороны в физико-математическую специализированную школу-интернат имени Ж. Каппарова в Казыгуртском районе.

Несомненно, новые начинания вдохновит сферу образования в Туркестанской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!