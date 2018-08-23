В Астане увеличат субсидирование социально важных пассажирских маршрутов

Также увеличена сумма на обслуживание светофорных объектов.

Как отметил руководитель управления стратегического и бюджетного планирования акимата Астаны Расул Уразгулов на внеочередной сессии городского маслихата по вопросам внесения изменений в столичный бюджет, аким Асет Исекешев принял решение увеличить субсидирование пассажирских перевозок на социально значимые маршруты, передает корреспондент Zakon.kz.

«По итогам рассмотрения проекта бюджета на комиссиях акимом принято решение на выделение дополнительных средств в сумме 780 млн тенге на субсидирование пассажирских перевозок на социально значимые маршруты», - сказал представитель акимата.

Таким образом, по его словам, общая поддержанная сумма на это направление составляет 1 млрд 980 млн тенге.

«Кроме того, дополнительно предусмотрена сумма 160 млн тенге на обслуживание светофорных объектов», - добавил Уразгулов.

Как он отметил ранее, по результатам проведенного мониторинга освоения бюджетных средств путем внутреннего перераспределения были пересмотрены также годовые плановые назначения по отдельным бюджетным программам.

По его данным, объемы поступления собственных доходов в бюджет Астаны за январь-июль 2018 года составили 136,2 млрд тенге.

«По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост на 2,4%, в том числе налоговые поступления составили 126 млрд тенге с ростом на 3,6%. Таким образом, общий объем уточненного бюджета Астаны на 2018 год с учетом вносимых изменений составит 433 млрд 226 млн тенге, с ростом к утвержденному в начале года бюджету на 13% или на 52 млрд 10,6 млн тенге», - перечислил Уразгулов.

Ксения Давыдова, Астана

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