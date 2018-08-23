Птенец редкой птицы найден в Уральске

Предположительно, в город его могли привезти рыбаки или охотники.

Птенца малой выпи нашли работники лицея №35 во дворе школы, сообщает Уральская Неделя.

По словам орнитолога Михаила Шпигельмана, увидеть маленькую цаплю в природе практически невозможно. Как дикая птичка попала в город — сказать сложно.

«Этому птенцу около месяца, он ещё не «встал на крыло», не научился летать. Этих птиц сложно увидеть в естественной среде — они хорошо маскируются в камышах, где живут и гнездятся», — рассказал М. Шпигельман.

На вопрос, как птенчик попал в центр города, орнитолог предположил, что его могли привезти охотники или рыбаки и выкинуть за ненадобностью.

«По виду, птенец вполне здоров, у него хорошее перо, он активный и бодрый. Чтобы он не погиб, окреп и «встал на крыло», ему нужны условия», — добавил М. Шпигельман.

Для создания благоприятных условий для выживания, птенца отвезли на станцию юных натуралистов.

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