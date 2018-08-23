Птенец редкой птицы найден в Уральске
Предположительно, в город его могли привезти рыбаки или охотники.
Фото : Уральская Неделя. 23 августа 2018, 15:26
Птенца малой выпи нашли работники лицея №35 во дворе школы, сообщает Уральская Неделя.
По словам орнитолога Михаила Шпигельмана, увидеть маленькую цаплю в природе практически невозможно. Как дикая птичка попала в город — сказать сложно.
«Этому птенцу около месяца, он ещё не «встал на крыло», не научился летать. Этих птиц сложно увидеть в естественной среде — они хорошо маскируются в камышах, где живут и гнездятся», — рассказал М. Шпигельман.
На вопрос, как птенчик попал в центр города, орнитолог предположил, что его могли привезти охотники или рыбаки и выкинуть за ненадобностью.
«По виду, птенец вполне здоров, у него хорошее перо, он активный и бодрый. Чтобы он не погиб, окреп и «встал на крыло», ему нужны условия», — добавил М. Шпигельман.
Для создания благоприятных условий для выживания, птенца отвезли на станцию юных натуралистов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4933881-6226974a4b0c45cfd4005600af3dd95c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...