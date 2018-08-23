Эксперт рассказал, как избавиться от долларовой зависимости в Казахстане

Устойчивость экономики наступит в том случае, когда доля малого и среднего бизнеса в экономике составит 50%.

Как избавиться от зависимости экономики от курса доллара, рассказал директор по проектам Центра стратегических инициатив (CSI) Бахытжан Саркеев в ходе встречи с представителями бизнеса в акимате Астаны на тему: «Конкурентоспособный бизнес - конкурентоспособная экономика», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возвращаясь к вопросу курса доллара, почему по стране мы зависим от изменений на внешних рынках, в том числе от курса доллара и падения курса рубля? Все зависит от устойчивости экономики», - сказал Бахытжан Саркеев.

Вместе с тем эксперт высказал свое видение решения этой проблемы.

«Устойчивость экономики наступит в том случае, когда доля малого и среднего бизнеса в экономике составит 50%. Согласно официальной статистике на сегодня доля малого и среднего бизнеса по стране составляет 27%. Нам необходимо этот показатель повышать. Если мы хотим создать устойчивую экономику в целом по стране, то у нас доля малого и среднего бизнеса в экономике должна будет составлять не менее 50%», - утверждает Бахытжан Саркеев.

Вместе с тем он добавил, что Астана является одним из лидеров по развитию МСБ, но даже здесь этот показатель не доходит до необходимого. Доля МСБ в экономике города - 45%.

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