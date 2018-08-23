Курсы валют на 24 августа

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 361,63 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 361,50 тенге за доллар США при объеме торгов 130,35 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 361,63 тенге за доллар (-0,03 тенге), суммарный объем торгов – 242,7 млн долларов (+59 750 тыс.).

Средневзвешенный курс евро составил 417,73 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3016 тенге за рубль при объеме торгов 43 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3116 тенге за рубль (-0,0577 тенге), суммарный объем торгов – 79 млн рублей (+59 млн рублей).

В обменниках курс доллара - 360,9-362,9 тенге, евро - 417,3-420,3 тенге, рос.рубля - 5,29 - 5,38 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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