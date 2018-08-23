Аким Карагандинской области встретился с горняками

Он рассказал, что условия, в которых работают шахтеры, находятся на постоянном контроле главы государства.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов спустился в шахту им. Костенко, чтобы при личной встрече с горняками обсудить улучшение их условий труда, передает Отдел СМИ УВП Карагандинской области.

Аким области подчеркнул, что условия, в которых работают шахтеры, находятся на постоянном контроле главы государства.

Компания пошла на повышение уровня заработной платы с января 2018 года на 33,55% подземным и поверхностным работникам.

По поручению президента РК была принята Дорожная карта по развитию АО «АрселорМиттал Темиртау» на 2018-2020 годы. Документ подписали министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, генеральный директор компании Парамжит Калон.

Дорожная карта предусматривает, что «АрселорМиттал Темиртау» инвестирует за три года в производственные объекты стального, угольного и рудного департаментов 305 млрд тенге.

В 2018 году будет вложено 100 млрд. тенге, в 2019-м - 105 млрд тенге, в 2020-м - 100 млрд тенге. Для сравнения: в 2017 году размер инвестиций составлял порядка 50 млрд тенге.

Планируется реализация мероприятий, направленных на модернизацию производства, улучшение материально-технического снабжения и обеспечения безопасности шахтеров. Особое внимание будет уделено вопросам экологии.

Будут применены стандарты Индустрии 4.0.

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