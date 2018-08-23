Казахстан вырвался вперед по числу бронзовых медалей на Азиаде-2018

Свой вклад в это внес таеквондист.

Казахстанский таеквондист Ерасыл Кайырбек завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх-2018, проходящих в Джакарте (Индонезия), сообщает Vesti.kz.

В полуфинале соревнований в весовой категории до 68 килограммов Кайырбек встретился с Дахуном Ли из Южной Кореи. Казахстанец уступил со счетом 10:32 и стал бронзовыми призером.

Эта медаль стала для Казахстана 25-й на текущих играх и 17-й бронзовой. Также в копилке нашей страны два "золота" и шесть серебряных наград.

По числу "бронз" Казахстан обошел лидера медального зачета - команду Китая, в активе которого 51 золотая, 34 серебряные и 16 бронзовых награды. Казахстанская сборная в общем списке идет на 12-м месте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!