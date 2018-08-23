В убийстве коллег подозревают работника фермерского хозяйства

По предварительной версии, преступление было совершено в ходе возникшей ссоры.

В Алматинской области взят под стражу 31-летний сельчанин, подозреваемый в убийстве двух человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Двойное убийство зарегистрировано в Коксуском районе на одном из отгонных участков расположенных в горной местности.

По предварительной версии, мотивом совершения преступления стала банальная ссора, вспыхнувшая между тремя работниками одного из крестьянских хозяйств. Зарубив топором двух коллег, убийца покинул место происшествия и попытался скрыться, однако по пути был встречен другими работниками того же хозяйства и возвращен на место происшествия.

Обнаружив трупы 23-летнего мужчины и 16-летнего юноши с признаками насильственной смерти, коллеги подозреваемого сразу вызвали полицейских и удерживали его до их прибытия.

«По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.99 ч.2 УК РК «Убийство», в ходе которого по факту будет проведен весь комплекс необходимых следственных действий. На месте происшествия обнаружен и изъят топор, который приобщен к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства. Подозреваемый взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания коксуской районной полиции» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

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