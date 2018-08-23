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Заключить договор с «АлматыЭнергоСбытом» можно при помощи электронной подписи

Эта услуга для потребителей появилась в рамках развития государственной программы «Цифровой Казахстан».

Фото : Zakon.kz23 августа 2018, 16:23

В Алматы заключить договор на поставку электроэнергии с компанией «АлматыЭнергоСбыт» теперь можно с помощью ЭЦП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

«ТОО «АлматыЭнергоСбыт» уведомляет Вас, о том, что на сайте товарищества (www.esalmaty.kz) запущена процедура подписания договора электроснабжения посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта услуга для потребителей появилась в рамках развития государственной программы «Цифровой Казахстан», «а также в рамках улучшения рейтинга «Doing Business» в городе Алматы и сокращения срока процедуры заключения договоров».


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