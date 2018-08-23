В ВКО внесли изменения в квоты на привлечение иностранной рабочей силы

Больше всего - 1733 человек – будут привлечены на строительные работы.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 31 мая 2018 года внесены изменения в приказ от 29 декабря 2017 года № 469 «О распределении квоты», передает Zakon.kz.

Как следует из документа, в этом году на работу в регионе будет привлечен 1941 работник, которые в свою очередь делятся на четыре категории и сезонных работников.

Больше всего - 1733 человек – будут привлечены на строительные работы, 107 человек - в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров, 38 иностранцев – в обрабатывающую промышленность, 20т – в сферу услуг по питанию и проживаю, 14 – в сельское, лесное и рыбное хозяйство.

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