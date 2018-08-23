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Гость Алматы проехался по автобусной полосе и попал в ДТП

В аварии обошлось без пострадавших.

Фото : zakon.kz23 августа 2018, 17:14

На ул.Кабанбай батыра в Алматы произошло ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал один из участников аварии, водитель Nissan Patrol двигался по односторонней ул.Кабанбай батыра в восточном направлении по левой полосе. Слева от него находится встречная полоса для автобусов. Не доезжая ул.Кунаева по этой полосе джип стала обгонять Toyota Camry. В это время со двора выезжал автомобиль, водитель легковушки вильнул в сторону, ударившись о переднюю часть Nissan Patrol. После этого Toyota Camry отлетела на обочину, перевернулась и оказалась на тротуаре, где по счастливой случайности никого не оказалось.

Прибывшая на место бригада "скорой" осмотрела участников аварии, госпитализация никому не потребовалась.


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