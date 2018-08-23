Российский миллиардер выделит узбекскому футбольному клубу $100 млн

Миллиардер Алишер Усманов, который недавно продал долю в лондонском «Арсенале», заявил, что гордится своим узбекским происхождением.

Российский бизнесмен Алишер Усманов уже вложил в узбекский футбольный клуб «Пахтакор» около $20 млн. Об этом передает РБК со ссылкой на документальный фильм о предпринимателе.

«В этом году команда «Пахтакор» всех радует, благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия», — цитирует «Спутник» участвовавшего в съемках главного тренера клуба Шоту Арвеладзе.

«Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту», — сказал Усманов в интервью для фильма.

Кроме того, в ближайшее время планируется модернизировать стадион клуба, стоимость проекта оценивается в $100 млн.​

«Усманов не покупает клуб «Пахтакор». Он оказывает финансовую помощь компании, которая владеет клубом, в размере $100 млн в течение определенного периода», — рассказал РБК представитель бизнесмена.

В фильме говорится также, что 80% клуба принадлежит консалтинговой компании SFI Management Group.

В начале августа стало известно, что Усманов продал свой пакет акций лондонского «Арсенала». «Я принял решение продать мои акции футбольного клуба «Арсенал», который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», — говорилось в заявлении предпринимателя. О том, что бизнесмен продал акции «Арсенала», ранее сообщила Financial Times. По данным FT, за 30-процентный пакет акций Усманова основной акционер команды Стэн Кронке заплатил £550 млн.

Позже Усманов рассказал Bloomberg, что получил множество предложений вложить деньги в другие футбольные клубы Европы. По словам миллиардера, речь идет о сделках, которые смогут обеспечить ему возможность влиять на управление клубом, и он рассматривает все варианты. В частности, Усманов не исключает расширение инвестиций в ливерпульский «Эвертон», в котором крупнейшим акционером является иранский бизнесмен Фархад Мошири.

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